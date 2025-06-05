Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu

ŞİRKET GELİŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tümosan, ilk çeyrek sonuçlarına göre net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 43 kat artırarak 6,3 milyar TL’ye çıkardı. Bir önceki yıl aynı dönemde 145 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Anadolu Isuzu ise ilk çeyrekte 4,3 milyar TL ciro elde ederken, 238 milyon 893 bin TL net kâr bildirdi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 daha düşük.

Doğuş Otomotiv, ilk çeyrek finansal verilerine göre 576 milyon 797 bin TL net kâr açıkladı.

Otokar ise Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük zırhlı araç ihracat anlaşması çerçevesinde, Romanya için üretilecek olan 1059 adet COBRA II 4x4 araçlardan ilk teslimatlara hazırlanıyor.