Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören sekiz otomotiv şirketinden dört tanesi, Mayıs ayında yatırımcısına kazandırdı. Listenin başında, hisse değeri yüzde 15,9 artış gösteren Tümosan Motor ve Traktör yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda otomotiv sektörünü etkileyen gelişmeler ise dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. ABD'nin korumacı ticaret politikalarına dair belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını şekillendiriyor. Özellikle ABD ile Çin arasında tarife konusunda yaşanan yeni gerilimler, piyasada risk algısını yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine dair ticaret politikalarına ilişkin beklentiler, yatırımcılar için tahmin yapmayı zorlaştırdı.
Nisan ayında ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın gümrük tarifelerine dair yetkisini aştığına karar vererek bazı uygulamaları geçici olarak durdurmuştu. Ancak bu karar, otomobil ithalatına yönelik yüzde 25’lik vergiyi kapsam dışı bırakmıştı. Yönetim tarafından alınan temyiz kararıyla birlikte, tarifelerin yürürlüğü şimdilik askıya alındı.
Uzmanlara göre bu gelişmeler, tarifelere doğrudan maruz kalabilecek otomotiv sektöründeki şirketlerin hisselerinde oynaklığa neden oldu.
MAYIS AYININ EN ÇOK KAZANDIRAN OTOMOTİV HİSSESİ
Mayıs ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv şirketlerinden Tümosan Motor ve Traktör, yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan şirket oldu. Şirketin hisse değeri ay boyunca yüzde 15,9 oranında arttı. Onu yüzde 2,2'lik artışla Anadolu Isuzu, yüzde 1 artışla Doğuş Otomotiv ve yüzde 0,5 yükselişle Otokar izledi.
DEĞER KAYBEDENLERDE TOFAŞ ZİRVEDE
Diğer yandan aynı dönemde Tofaş hisseleri yüzde 11,5 düşüş yaşadı. Ford Otosan yüzde 9,5, TürkTraktör yüzde 8 ve Karsan Otomotiv ise yüzde 2,4 oranında değer kaybetti.
ŞİRKET GELİŞMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Tümosan, ilk çeyrek sonuçlarına göre net kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 43 kat artırarak 6,3 milyar TL’ye çıkardı. Bir önceki yıl aynı dönemde 145 milyon TL net kâr açıklamıştı.
Anadolu Isuzu ise ilk çeyrekte 4,3 milyar TL ciro elde ederken, 238 milyon 893 bin TL net kâr bildirdi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 daha düşük.
Doğuş Otomotiv, ilk çeyrek finansal verilerine göre 576 milyon 797 bin TL net kâr açıkladı.
Otokar ise Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük zırhlı araç ihracat anlaşması çerçevesinde, Romanya için üretilecek olan 1059 adet COBRA II 4x4 araçlardan ilk teslimatlara hazırlanıyor.
TOFAŞ VE STELLANTİS SÜRECİ
Tofaş ile Stellantis arasında gerçekleşen satın alma süreci, nisan ayında Rekabet Kurumu’nun onayıyla ileri aşamaya taşındı. Açıklamaya göre, Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'yi devralmak üzere başvuruda bulundu ve bu talep ikinci taahhüt paketiyle birlikte onay aldı.
FORD OTOSAN VE TÜRK TRAKTÖRDEN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR
Ford Otosan, geçtiğimiz ay yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alarak yatırımcıların gündemine oturdu.
TürkTraktör ise SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesini yenilediğini duyurdu.
Karsan Otomotiv, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarda 287 milyon 490 bin TL net zarar ettiğini bildirdi.
FORD OTOSAN ZİRVEYE OTURDU
Halka açık otomotiv şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Ford Otosan, Mayıs ayını 281 milyar 254 milyon 365 bin TL piyasa değeriyle lider olarak tamamladı.
Sıralamada Ford Otosan'ı 88,5 milyar TL ile Tofaş, 55,9 milyar TL ile TürkTraktör, 45,5 milyar TL ile Otokar, 38,2 milyar TL ile Doğuş Otomotiv izledi. Anadolu Isuzu'nun piyasa değeri 14,1 milyar TL, Tümosan’ın 11,1 milyar TL, Karsan Otomotiv’in ise 8,9 milyar TL olarak kaydedildi.