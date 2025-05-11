Haramidere'deki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler: Dehşet Araç İçi Kamerasında!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Facia ve korku dolu anlar araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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İstanbul'da yaşanan metrobüs kazalarında dün bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haramidere'deki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler: Dehşet Araç İçi Kamerasında! - Resim : 1

Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarptığı görüldü. Bu sırada metrobüste bulunan yolcuların büyük korku yaşayarak savruldukları anlar da kameraya yansıdı.

Haramidere'deki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler: Dehşet Araç İçi Kamerasında! - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda dün saat 16.00 sıralarında iki metrobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, bir metrobüs durakta yolcu alan diğer metrobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi (Ebru Heper, 37 yaşında) hayatını kaybetti ve 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 54'ü taburcu edilirken, 3'ünün hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı geçici olarak yolcu alımına kapatıldı, seferler kontrollü ve çift yönlü sürdürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazaya karışan sürücü F.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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