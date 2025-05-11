Türkan Elçi’den Dikkat Çeken Anneler Günü Paylaşımı

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anneler Günü’nü kutladı. Elçi, “Bu topraklarda gadre uğramış adını sayamadığım kadınların anneler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Türkan Elçi’den Dikkat Çeken Anneler Günü Paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Anneler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumartesi Anneleri'nin, Tekirdağ Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'i, Berkin Elvan'ı ve faili meçhul cinayete kurban giden kadınları hatırlatan Elçi, anneler gününü kutladı.

Elçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının cansız bedenlerini ve cinayetlerin faillerini arayan CUMARTESİ ANNELERİ’nin Lice’de “Kızımın parçalanmış bedenini gördüm. Tüm iç organları dışarı çıkmıştı. Ceylan’ın yerde parçalanmış ciğerinin bir parçasını gördüm. Diğer parçalarını da toplamaya devam ettim. Ceylan’ın başını ise dizimin üstüne koydum ve öylece bekledim.”diyen Ceylan Önkol’un annesi Saliha Önkol’un Cizre’de kızının cesedini buzdolabında saklayan “O gece kızımın cesedini koynuma alarak uyudum” diyen Cemile Çağırga'nın annesi Emine Çağırga’nın Berkin Elvan'ın Annesi Gülsüm Elvan'ın “Ali İsmail’i katledenler hak ettikleri cezayı almadılar. Bu daha çok canımı yakıyor.” diyen Emel Korkmaz’ın Tekirdağ’da oğlu Oğuz Arda Sel’in “Adını da yüzünü de iyi EZBERLE!” diyerek yas tutan Mısra Öz’ün Bu topraklarda gadre uğramış adını sayamadığım kadınların anneler günü kutlu olsun"

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Kaynak: Haber Merkezi

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