CHP'li Vekil Olay Yerinden Aktardı! Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi'

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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ten kentteki orman yangınlarına ilişkin flaş bir iddia geldi. Yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katılan Öztürk, yangın alanından uzakta yeni bir sabotaj girişimine tanık olduklarını söyledi.

'YOĞUN BİR BENZİN KOKUSU VARDI'

Öztürk’ün açıklamasına göre, kimliği henüz belirlenemeyen 03 plakalı bir araç, ormanlık alana benzin dökerek hızla bölgeden uzaklaştı. "Şu anda aktif yangınların olduğu alanın dışında bir bölgede, arkadaşlarımızın dikkati sayesinde büyük bir facia önlendi" diyen Öztürk, olay yerinde yoğun benzin kokusu bulunduğunu belirtti.

Öztürk, "Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz" dedi.

'BU BİR SABOTAJDIR'

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yaptığını ifade eden Öztürk, “Bu bir sabotajdır. Bursa’nın ciğerlerine kastediliyor” diye konuştu.

'BU ALÇAKLIĞI DA SÖNDÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Söndürme çalışmalarına katılarak tüm vatandaşları duyarlı olmaya ve yetkilileri vakit kaybetmeden harekete geçmeye çağıran Öztürk, “Bu işin arkasında kimler varsa tek tek ortaya çıkarılmalı. Sadece yangını değil, bu alçaklığı da söndürmek zorundayız” diye konuştu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da Harmancık yangınını başlattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Emniyet binası önünde toplanan halk, 'Bize verin onu' diyerek tepki gösterdi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."