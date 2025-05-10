Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciası Kamerada: Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu, İBB Soruşturma Başlattı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, saat 16.00 sıralarında yaşanan korkunç metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Büyükçekmece istikametinde seyreden bir metrobüsün, Haramidere Sanayi Durağı'nda önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle, durakta yolcu indiren metrobüsün arkasından gelen diğer metrobüs, yolcuların yere düşmesine neden oldu. Bazı yolcuların metrobüs altına düşmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

1 ÖLÜ, 40 YARALI

Kazada hayatını kaybeden yolcunun 37 yaşındaki Ebru Heper olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada 3'ü ağır, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 40 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yaşandığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de basına yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcuların iniş ve biniş yaptığı esnada arkadan gelen metrobüsün çarpması sonucu yolcuların yere düştüğü, bazı yolcuların ise metrobüs altına kaldığı anlar yer alıyor.

İBB'DEN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“10 Mayıs 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 15:53’de Haramidere Sanayi Metrobüs durağında, bir metrobüs aracının durak içerisinde duramayarak önündeki metrobüs aracına çarpması sebebiyle kaza meydana gelmiştir. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirilmiş ve en yakın hastanelere sevkleri yapılmıştır.

Kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar diler, kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Kaynak: AA-DHA-İHA