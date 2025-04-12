Avcılar'da Metrobüs Kazası! Yaralılar Var

Avcılar’da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün bir başka metrobüsle çarpışma sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, metrobüs hattında seferlerde aksama yaşandı.

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İstanbul Avcılar’da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, duraktaki metrobüse çarptı.

Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edilirken yaralılardan 11'i tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 9 yaralının tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

Avcılar'da Metrobüs Kazası! Yaralılar Var - Resim : 1

SEFERLER AKSADI

Metrobüs hattında meydana gelen kaza sonrasında seferlerde aksama yaşandı. Ekiplerin kaza yerindeki işlemleri ise devam ediyor.

Avcılar'da Metrobüs Kazası! Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: İHA

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