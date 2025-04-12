Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.
Görüşmeye Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır." şeklinde değerlendirdi.
Kaynak: AA
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