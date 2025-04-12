Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Görüşmeye Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır." şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: AA