Depremde 78 Kişiye Mezar Olmuştu, Yıllar Sonra İfşa Olan Skandal Rapor

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde yıkılan apartmanların davaları devam ederken, Malatya’da enkazında 78 kişinin can verdiği Hakimbey Apartmanı’nın davası, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

KORKUNÇ GERÇEK

Enkazında ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da hayatını kaybettiği apartmanın davasında korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

2020'deki Elazığ depremi sonrası Hakimbey Apartmanı'nda çatlaklar oluştuğu, hayatını kaybedenlerden Gülen Öner'in 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminden iki gün sonra Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazdığı ortaya çıkmıştı.

DİLEKÇEYE VERİLEN CEVAP ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede ‘İkamet ettiğimiz apartmanımızda ve dairemizde depremde hasarlar ve çatlaklar oluşmuştur. Bu nedenle evimizde ikamet edemiyoruz. Hasar tespiti için yerinde testlerin yapılmasını arz ederiz’ denildiği öğrenilmişti. Mahkemenin Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sorduğu olaya ilişkin yeni detaylar açıklandı.

HASARSIZ TESPİTİ YAPILMIŞ

Gülen Öner'in dilekçesinin kayıtlara geçtiği, ancak binanın "gözlemsel inceleme" sonucu "hasarsız" olarak raporlandığı ortaya çıktı. Mahkemeye ulaşan raporda şöyle denildi: Yazılı bahiste geçen Malatya ili, Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi No:65 adresinde bulunan yapıya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 12 Şubat 2020 tarihli Genel Hayata Etkililik Oluru ve etkinlik kararına istinaden sahada yerinde gözlemsel tespitler yapılmış olup 21 Şubat 2020 tarihinde D2YKS askı kodu ile 'hasarsız' tespiti yapılmıştır. 30 günlük yasal itiraz sürecinde maliklerince herhangi bir itirazda bulunulmamış ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakiben mahalinde askıya çıkmak suretiyle ilan edilmiştir. 2020 Elazığ depreminden dolayı bahse konu yapıya herhangi bir hukuki süreç başlatılmamıştır.

Kaynak: ANKA