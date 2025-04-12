Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Zhelyakov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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