Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA