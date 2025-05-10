Çiçekçilerde 'Anneler Günü' Mesaisi

Türkiye'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 'Anneler Günü' öncesi esnafın telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki şubesinde, 'Anneler Günü' nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar açık artırma usulü yapılıyor.

Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. Mezatta, 150 bin dal çiçek satışa sunulurken satışlarda yüzde 90 artış yaşandı.

'40 GÜL, 600 İLE 1000 LİRA BANDINDA GİDİYOR'

Üretici Mesut Cankurt, mezattaki güllerin satışını anlatarak, "Anneler Günü, çiçek sektöründe en yoğun gündür. Bahar itibarıyla da çiçek sayımız yükseldi. Çiçek çeşidimiz çok ama Anneler Günü için en çok tercih edilen gül olduğu için gül yoğunluğu fazla. 40 tane gül şu anda 600 ile 1000 lira bandında gidiyor. Bu da kaliteye göre değişebiliyor. Tabii esnaf arkadaşlar kar koyarak satışlarını yapıyor" dedi.

Kaynak: DHA