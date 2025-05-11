Bakan Tekin ve Atanamayan Öğretmen Arasında Tansiyon Yükseldi! 'Sen Megaloman Bir Çocuksun'

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve atanamayan öğretmen arasındaki diyalog gündem oldu.

'MÜLAKAT ZULMÜNDE ACI ÇEKTİK'

Bakan Tekin’i protesto eden öğretmen Özkan Özdemir ‘188 gündür sizi bekliyoruz. 5 dakika da siz bizi bekleyin. Bizler mülakat mağduru öğretmenler olarak kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine toplumu, kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Bizler mülakat zulmünde acı çektik. Kar demeden, boran demeden kapınızda bekledik. Bizim adımıza siyasetçilere cevap verdiniz’ diyerek sitem etti.

Bakan Tekin ise öğretmene ‘En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca’ sözleri ile yanıt verdi.

Atanamayan öğretmen, sözlerinin ardından salondan çıkarıldı. Öğretmen ve Bakan Tekin arasındaki bu tartışma sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi