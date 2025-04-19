'10 Bin Öğretmen Ataması 2025 Yılına Kalacak' İddiası

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ‘25 bin öğretmen ataması’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 bini Milli Eğitim Akademisi yoluyla olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladığını belirten Kuruoğlu, ancak 2025 yılında yapılacak atama sayısının 15 bin olduğunu duyurdu.

’10 BİN ATAMA 2026 YILINA KALACAK’

Diğer 10 bin atamanın Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisinde başarılı olmak şartıyla ancak 2026 yılında gerçekleşeceğini belirten Kuruoğlu, mülakat mağduru öğretmenlerin bir umutla çözüm beklerken yapılan bu açıklama ile mağduriyetlerinin katmerli bir hal aldığını dile getirdi.

‘KPSS ÜSTÜNLÜĞÜ İLE ATAMA YAPILIR MI DİYE UMUTLANMAK İSTİYORUZ’

Yapılacak 15 bin atamanın da mülakat yoluyla yapılacağını bildiklerini ifade eden Kuruoğlu, “En azından, çok ümidimiz olmasa da, yaşadığımız mülakat faciasından bir ders alınarak, sadece KPSS üstünlüğü ile bir atama yapılır mı, diye umutlanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘EĞİTİM FAKÜLTELERİNE DARBE’

Kuruoğlu, Milli Eğitim Akademisi sürecinin çok büyük haksızlık ve mağduriyetlere gebe olduğuna dikkat çekerek yaşananların öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden eğitim fakültelerine yönelik bir darbe olduğunu söyledi.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Öte yandan 15 bin öğretmen atamasında kadro ve branş dağılımı da açıklandı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak branşlar sırasıyla 4378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3087 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

76 farklı branştan toplamda 15 bin öğretmen ataması yapılacak.