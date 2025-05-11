İstanbul'da 'Barış Zirvesi' İçin İki Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Macron'la Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum" açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu' belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

PUTİN'İN AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan bildirimde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

Görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti."

PUTİN'LE KRİTİK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Putin'e Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: 15 MAYIS'I İŞARET ETTİLER

Kremlin’den Putin ile Erdoğan görüşmesine ilişkisin açıklama geldi. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme girişiminin görüşüldüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

PUTİN, 'ERDOĞAN'DAN RİCA EDİYORUM' DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamasında "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız. Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu, ilk adım olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi