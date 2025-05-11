Kamuda Çalışmak İsteyen Milyonları İlgilendiriyor! TBMM'ye Resmen Geliyor, Bu Yaşı Geçen Memur Olamayacak

Genel Kurul, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişiklikler öngören teklif üzerinde çalışacak.

MEMURİYETTE 35 YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Kanun teklifine göre, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak personel alımlarında 35 yaşını aşmamış olma şartı getirilecek.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

Teklif kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmesi hükme bağlanacak.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin tasarrufunda bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) bedelsiz tahsis edilebilecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU YOĞUN GÜNDEM İLE TOPLANACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre organizasyonlarına ilişkin işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan tüm harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanlarınca incelenecek.

MADENCİLİKTE TEBLİGATTA KEP ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Maden Kanunu ve Türk Petrol Kanunu kapsamındaki ruhsat ve hak sahiplerinin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanmaları zorunlu hale gelecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara her üç ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÖRÜŞMELER

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınını araştıran komisyon, Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ), Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş (NÜTED A.Ş), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (PTT), Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşlarının 2021 ve 2022 yıllarına ait bilançolarını görüşecek.

DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARI KOMİSYONLARI BİR ARAYA GELECEK

Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını değerlendirecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon ise kamu denetçilerini dinleyecek.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlayacağı raporda yer alacak konuları değerlendirerek önerileri toplayacak.

SİYASİ PARTİLER GRUP TOPLANTILARINI YAPACAK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA