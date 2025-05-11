Putin 'Ateşkes' Dedi, Zelenskiy'den İlk Yanıt Geldi

Üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes müzakereleri uzun süredir masadan kalkarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ateşkes konusunda daha az istekli olduğu bilinen Rus lider, Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için artık istekli olduğunu açıkladı.

Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta tekrar İstanbul'da başlatılmasını öneren Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini söyledi. Bu kapsamda her şeye rağmen Ukraynalı yetkililerin 2022 sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını istediklerini ifade etti.

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR HAFTA VAR'

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konu hakkında görüşeceğini açıklayan Putin'in dikkat çeken çıkışı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Ukrayna için büyük bir gün! Bu hiç bitmeyen “kan banyosu” sona erdiğinde kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün. Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Önümüzde büyük bir hafta var!"

ZELENSKİY: DEVAM ETMENİN ANLAMI YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in açıklamasına cevaben, ülkesinin Rusya ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy, Putin'in İstanbul'da görüşme önerisine ilişkin, "Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, "Bütün dünya bunu çok uzun zamandır bunu bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir" diyerek, "Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz. Ukrayna olarak biz görüşme masasına oturmaya hazırız" değerlendirmesini yaptı.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya lideri Putin, yaptığı son açıklamada "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız. Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu, ilk adım olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi