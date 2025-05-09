Kızıl Meydan'da Görkemli 'Zafer' Töreni... Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'ya Gözdağı Verdi

Rusya, eski Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümünü, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen görkemli törenlerle kutladı.

9 Mayıs Zafer Günü kapsamında gerçekleşen askeri geçit törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya’nın devlet başkanları katıldı. Törende, Çin, Belarus, Azerbaycan gibi 13 ülkenin askeri birlikleri de yer aldı; en kalabalık birliğin Çin’e ait olduğu belirtildi.



Törene, Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov komuta ederken, Savunma Bakanı Andrey Belousov üstü açık arabayla üniformasız takım elbiseyle askerleri selamladı.

Putin, konuşmasında, “9 Mayıs 1945 tarihini ve zaferin anısını sadakatle koruyoruz. Galiplerin mirasçıları olarak bu bayramı en önemli bayram olarak kutluyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nın olaylarının çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Rusya’nın Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı mücadele edeceğini vurgulayan Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Törende, Ukrayna’daki “özel askeri operasyon”a katılan birlikler dahil 11 binden fazla asker, orkestra eşliğinde geçiş yaptı. Zaferin sembolü “T-34” tankı ile “İskender-M”, “S-400”, “Yars” gibi ağır silah sistemleri ve “Orlan”, “Lantset”, “Garpiya” insansız hava araçları sergilendi. Tören, “Su-30SM”, “MiG-29” ve “Su-25” savaş uçaklarının Kızıl Meydan üzerindeki uçuşuyla sona erdi.

Tören sonrası Putin, birlik komutanlarıyla selamlaştı ve Kuzey Kore komutanlarıyla kısa bir görüşme yaptı.

Ardından, törene katılan liderlerle birlikte Aleksandr Bahçesi’ndeki Meçhul Askerler Anıtı’na çelenk ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. 9 Mayıs Zafer Günü, Rusya’nın diğer kentlerinde de vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.

Kaynak: AA