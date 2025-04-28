Putin Geçici Ateşkes İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri çabaları devam ederken, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8-11 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Kremlin, 72 saat sürecek ateşkese Ukrayna'yı da dahil olmaya çağırdı. Ayrıca, Ukrayna tarafından yapılacak ihlaller durumunda Rusya'nın karşılık vereceğini duyurdu.

'RUSYA ATEŞKESE HAZIR'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın ateşkes konusunda doğru bir yönde ilerlediğini belirterek, Rusya'nın ateşkese hazır olduğunu ancak bazı detaylarda değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti. ABD heyetiyle iletişime devam edeceklerini söyleyen Lavrov, ateşkesin doğru istikamette ilerlediğine dair bir dizi gösterge olduğunu da vurguladı.

Lavrov, Trump'ı "konunun temeline hitap eden tek lider" olarak tanımlayarak, onun Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini "büyük bir yanlış" olarak değerlendirmesini desteklediğini belirtti. Ayrıca, diğer ülkelerin aksine Rusya'nın müzakerelerde kibar bir yaklaşım sergilediğini ve tartışılan konuları asla kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyledi. Lavrov, bu konuda görüş almak isteyenlerin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e gitmelerini tavsiye ederek, "Zelenskiy, Başkan Trump dahil herkesle medya aracılığıyla konuşmaktan mutlu" şeklinde ifade etti.

PASKALYA'DA DA ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi