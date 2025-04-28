Çin, Tianlian-2 05 Veri Aktarım Uydusunu Uzaya Fırlattı

Edinilen bilgilere göre, uydu planlandığı gibi yörüngesine başarıyla yerleşti. “Tianlian-2 05”, Çin'in ikinci nesil veri aktarım uyduları arasında yer alıyor ve uzay görevleri kapsamında kritik bir işlev üstleniyor. Uydu; insanlı uzay uçuşları, yörünge araçları ve uzay istasyonlarıyla kesintisiz veri iletişimi, izleme ve komuta kontrol hizmetleri sağlayacak.

Ayrıca bu uydu, orta ve alçak yörüngedeki diğer uydularla veri paylaşımında bulunacak ve fırlatılacak yeni uzay araçlarının takibinde önemli görevler üstlenecek.

Bu başarılı görev, Çin’in Uzun Yürüyüş roket ailesiyle gerçekleştirdiği toplam 572’nci fırlatma olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA