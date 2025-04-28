Çin, Tianlian-2 05 Veri Aktarım Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, uzay programı kapsamında bir adım daha atarak, "Tianlian-2 05" adlı veri aktarım uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Fırlatma işlemi, ülkenin güneybatısında bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden, 23.54’te Uzun Yürüyüş-3B (Long March-3B) roketi aracılığıyla gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, uydu planlandığı gibi yörüngesine başarıyla yerleşti. “Tianlian-2 05”, Çin'in ikinci nesil veri aktarım uyduları arasında yer alıyor ve uzay görevleri kapsamında kritik bir işlev üstleniyor. Uydu; insanlı uzay uçuşları, yörünge araçları ve uzay istasyonlarıyla kesintisiz veri iletişimi, izleme ve komuta kontrol hizmetleri sağlayacak.
Ayrıca bu uydu, orta ve alçak yörüngedeki diğer uydularla veri paylaşımında bulunacak ve fırlatılacak yeni uzay araçlarının takibinde önemli görevler üstlenecek.
Bu başarılı görev, Çin’in Uzun Yürüyüş roket ailesiyle gerçekleştirdiği toplam 572’nci fırlatma olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: DHA