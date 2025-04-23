Zelenskiy'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! 'Masaya Oturmaya Hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ile ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladı.

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Zelenskiy'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! 'Masaya Oturmaya Hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı. Zelensky “Eğer Ruslar, ki bu onlara bağlı, bunu Paskalya'da da gördük, istedikleri zaman saldırıları azaltabilirler... Eğer Ruslar tam bir ateşkese hazırsa, tam bir ateşkes sağlandıktan sonra onlarla her türlü müzakere formatına hazırız.” açıklamasında bulundu.

ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.

'UKRAYNA, ABD'NİN ATEŞKES ÖNERİSİNİ DESTEKLİYOR'

Ukrayna'nın ABD'nin tam ve koşulsuz ateşkes önerisini desteklediğini vurgulayan Zelenskiy, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze törenine katılacağını dile getirerek, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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