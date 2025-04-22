ABD ve İran Arasındaki Nükleer Müzakerelerde Sıcak Gelişme! Görüşme Ertelendi

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden bir araya gelmişti.

GÖRÜŞME ERTELENDİ

ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerinde sıcak gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’ın başkenti Maskat’ta üçüncü tur nükleer müzakereler öncesinde yarın gerçekleştirilmesi planlanan teknik düzeydeki görüşmenin ertelendiğini ifade etti.

Bekayi, Umman’ın teklifi ve İran ile ABD heyetlerinin ortak mutabakatı doğrultusunda, yarın yapılması planlanan teknik görüşmenin her iki ülkenin heyet başkanlarının katılımıyla cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD VE İRAN'IN BEKLENTİSİ NE?

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın nükleer silah yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran; uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeye, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmaya veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeye sıcak bakmıyor.



Kaynak: İHA