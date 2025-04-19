Rusya'dan Ukrayna ile Ateşkes Kararı

2022 yılının Şubat ayında başlayan ve üçüncü yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı, yeni bir dönemece girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalya Bayramı öncesinde tek taraflı ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Kremlin Sarayı’nda Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile kritik bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede, cephe hattındaki son gelişmeleri içeren detaylı bir raporu dinleyen Putin, Paskalya vesilesiyle geçici bir ateşkes ilan etti.

Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, ateşkes 19 Nisan saat 18.00'de başlayacak ve 21 Nisan gece yarısına kadar sürecek. Putin, tüm askeri birliklere bu süre zarfında operasyonların durdurulması emrini verdiğini belirtti.

"Bugün saat 18.00’den itibaren pazartesi gece yarısına kadar tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını emrediyorum. Bu Paskalya ateşkesi, hem askerlerimizin hem sivillerin bir nebze nefes almasına olanak tanıyacaktır" diyen Putin, Ukrayna yönetimine de aynı yönde adım atma çağrısında bulundu.

Ancak Kiev yönetiminden henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise son günlerde yaptığı açıklamalarda, 2025 yılı içinde savaşın sona ermesi için "gerçek bir şans" olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: İHA