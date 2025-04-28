Güney Kore'de Orman Yangını! Tahliye Karar Verildi

Güney Kore'nin Daegu şehrinde başlayan orman yangını sebebiyle bin 200'den fazla kişi için tahliye kararı verildiği belirtildi.

Güney Kore'de Orman Yangını! Tahliye Karar Verildi

Güney Kore'nin Daegu şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle bin 200'den fazla bölge sakini için tahliye kararı verildi.

Kore Orman Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 14.00 sıralarında başladığı ve rüzgarlar nedeniyle 2 saatten kısa bir süre içinde yaklaşık 50 hektar alanı etkilediği aktarıldı.

Yangın bölgesine 26 helikopter ile 202 itfaiye personeli gönderildiği vurgulanan açıklamada, can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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