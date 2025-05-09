53 Yıllık Sovyet Uzay Aracı Dünya'ya Dönüyor: Gökyüzünden Gelen Tehdit Nereye Düşecek?

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracı, başarısız fırlatma nedeniyle hedefine ulaşamayıp Dünya yörüngesinde sıkışıp kaldı. Aradan geçen 53 yılın ardından, yarım tonluk dev uzay aracı şimdi kontrollü olmayan bir şekilde atmosfere girmeye hazırlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) son verilerine göre, 10 Mayıs Cuma günü İngiltere saatiyle 08.12'de uzay aracının Dünya'ya yeniden giriş yapması bekleniyor. Ancak bu inişin tam olarak nereye gerçekleşeceği hâlâ belirsiz. ESA, aracın çarpabileceği alanın 52° kuzey ile 52° güney enlemleri arasında olacağını belirtiyor. Bu da Türkiye dahil olmak üzere dünyanın çok geniş bir bölümünü kapsayan devasa bir risk alanı anlamına geliyor.

Kosmos 482'nin iniş modülü, Venüs'ün aşırı sert atmosferine dayanacak şekilde tasarlandığı için özellikle titanyumdan yapılmış kapsülünün parçalanmadan Dünya yüzeyine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu da enkazın tamamen yok olmayabileceği ve bazı parçaların yeryüzüne sağlam bir şekilde inebileceği anlamına geliyor.

OKYANUSA DÜŞEBİLİR

ESA yetkilileri, bu tür cisimlerin genellikle okyanuslara düşme eğiliminde olduğunu ancak net tahminlerin ancak düşüşe saatler kala daha belirgin hale geleceğini vurguluyor. Uzmanlar, şimdilik panik yapılmaması gerektiğini belirtirken, uzay ajansları süreci titizlikle izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi