Eski Güney Kore Devlet Başkanı’nın Ofisine Baskın! Tek Tek El Konuldu

Görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Devlet Başkanlığı ofisine baskın düzenledi. Yeol’un ofisinde yapılan inceleme sonrasında bazı materyallere el konuldu.

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Eski Güney Kore Devlet Başkanı’nın Ofisine Baskın! Tek Tek El Konuldu

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı sonrasında devlet başkanlığı görevinden alınmıştı. Başkanlık görevi sona eren Yeol’a yetkiyi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmiş ve bir dava daha açılmıştı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı’nın Ofisine Baskın! Tek Tek El Konuldu - Resim : 1

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Seul Yüksek Savcılığı'na bağlı özel soruşturma biriminden yapılan açıklamada, Yoon’un devlet başkanlığı görevindeyken yetkisini kötüye kullandığı öne sürülmüştü.

Soruşturma ekibi, “İlgili şüpheleri kapsamlı bir şekilde araştıracak, sanık ve suç ortaklarına yönelik iddiaların mahkeme tarafından tamamen kabul edilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı’nın Ofisine Baskın! Tek Tek El Konuldu - Resim : 2

OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon Suk Yeol'un 2023'teki bir askeri soruşturmaya müdahil olup olmadığıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı ofisinde arama yaptı.

Yeol’un ofisinde yapılan toplantı kayıtlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen baskında, bazı materyallere el koyulduğu açıklandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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