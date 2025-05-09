Dünyanın En Zengin İnsanları Birbirine Girdi: Bill Gates'ten Şoke Eden Sözler... 'Elon Musk Çocukları Öldürüyor'

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates, son olarak Financial Times'a konuştu. Ünlü milyarder, teknoloji milyarderi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından olan Elon Musk'a sert sözlerle yüklendi.

ABD'deki yardım bütçesini kesme kararı alarak tepki çeken Elon Musk'ı eleştiren Gates, "Musk, dünyadaki en yoksul çocukları öldürüyor. Bütçede kesinti yapmasıyla gıda ve ilaçların depolar çürüyecek. Bu yüzden de kızamık, HIV ve çocuk felci gibi hastalıklar yeniden yayılacak" diye konuştu.

'EN ZENGİN EN YOKSULU ÖLDÜRÜYOR'

"Dünyanın en zengin adamı, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürüyor" diyen Bill Gates, Elon Musk'ın İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ve Mozambik'te hastane inşa edilmesini engellediğini ve Mozambik'te engellenen bu hastanenin annelerden bebeklere HIV bulaşmasına karşı çalıştığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra kendisini hayır işlerine adayan ve servetinin çoğunu bağışlayan Bill Gates, gelecek 20 yıl içinde de tüm mal varlığını hayır işlerine harcayacağını, vakfının ise 2045'te kapılarını kapatacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi