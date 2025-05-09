İsrail Basını Duyurdu! İki Liderin Arası Açıldı: Trump, Netanyahu İle Teması Kesme Kararı Aldı

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, manipülasyon şüphesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Cozin, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bu bilginin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandığını belirtti.

'TRUMP ÖFKELENDİ' İDDİASI

Söz konusu yetkiliye göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere yönelik “küstahça” yönlendirmeleri Trump cephesinde olumsuz karşılık buldu. Ayrıca Trump'a yakın isimlerin, Netanyahu’nun eski başkanı kendi lehine yönlendirdiğine dair söylemlerde bulunduğu, bunun da Trump’ı öfkelendirdiği ifade edildi. Yetkili, "Trump, enayi gibi görünmekten ve kendisiyle oynandığı izleniminden nefret eder. Bu yüzden Netanyahu ile tüm teması kesmeye karar verdi" dedi.

ARALARI NEDEN AÇILDI?

Cozin’in değerlendirmesine göre, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gerilmesinde yalnızca kişisel faktörler değil, aynı zamanda İsrail hükümetinin İran ve Husiler konusunda net bir yol haritası sunamaması da etkili oldu. Gazze konusunda da İsrail tarafının yeterince somut bir öneri getirememesi, ilişkilerdeki soğumanın bir başka nedeni olarak öne çıktı. Cozin, Netanyahu hükümetine atıfla, "Gazze’de de göreceğiz" yorumunda bulundu.

ABD TONUNU SERTLEŞTİRDİ

İsrail basınından dikkat çeken bir iddia daha geldi. Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri konusunda ABD'nin Tel Aviv yönetimine karşı tonunu sertleştirdiği yazıldı. The Jerusalem Post’un haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle üst düzey ABD’li yetkililer arasında yapılan bir toplantıda çarpıcı açıklamalar gündeme geldi.

'İSRAİL İÇİN BEDELİ AĞIR OLACAK'

Görüşmede yer alan üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail’in müzakere sürecindeki uzlaşmaz tavrını eleştirerek, ülkenin ateşkese yanaşmaması halinde “çok ağır bir bedel” ödeyebileceği uyarısında bulundu. İsrailli yetkililerin anlaşmaya yaklaşmaması durumunda, ABD'nin Suudi Arabistan’la İsrail dışında bir bölgesel anlaşmaya varabileceğini belirtti. Yetkili ayrıca, “Sadece esirler için değil, anlaşma yapmazsa İsrail için bunun bedeli çok ağır olacak” dedi.

Aynı yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan esir yakınları ise ABD’li temsilcinin sert açıklamalarını, “İsrail’e geleneksel olarak koşulsuz destek veren bir müttefikten gelen üslup değişikliği” olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA