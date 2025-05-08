Vatikan Tarihinde Bir İlk! Yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Prevost Oldu

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

YENİ PAPA ROBERT PREVOST OLDU

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. 69 yaşındaki Robert Flevort, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Flevort, "14. Leo" adını kullanacak.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Francis papa olmuştu.

TRUMP'TAN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, papa olarak seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur" dedi.

Trump, "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İLK KONUŞMASINDA 'BARIŞ' VURGUSU YAPTI

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Francis'i de anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

PAPA ROBERT FLEVORT KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğmuş Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda, 2023'ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Geçmişte, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Başrahibi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmiştir.

2025 itibarıyla, Kardinal Prevost aynı zamanda Albano Kardinal-Piskoposu unvanını taşımaktadır. Papa Francis'in vefatının ardından, 2025 papalık seçimlerinde olası papalık adayları (papabile) arasında gösterilmektedir.

Kaynak: İHA