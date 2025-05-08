Trump 'Dünyayı Sarsacak' Kararını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada, "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu” bir duyuru yapacağını söylemişti. Trump, dünyanın merakla beklediği açıklamayı duyurdu. İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyuran Trump, "Çığır açan bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKELER BİZİMLE TOPLANTI YAPMAK İSTİYOR'

ABD Başkanı, "İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık. Birçok toplantı planladık. Ülkeler bizimle toplantı yapmak istiyor. Ekonomik güvenlikte, ulusal güvenlikte müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. İngiltere bu konuda kapatmıştı sınırları ancak artık yeniden çalışmaya başlayacağız. Starmer bu konuda iyi bir ortak. Şu anda çok daha iyi bir ilişkiye sahibiz" dedi.

'DAHA İYİ BİR ZAMANLAMA OLAMAZDI'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "İki müzakere ekibi de bu anlaşma için haftalarca çalıştılar. Bu anlaşma işlerimizi koruyacak. Bu anlaşmanın daha iyi bir zamanlaması olamazdı. Adalet ve karşılıklı anlaşmalar konusunda ilişkimiz hep vardı. Otomotiv ve çelik sektöründe bunu gözlemliyorduk. Bazı detayların üzerinden geçeceğiz ama mükemmel bir anlaşma oldu. Bu ticaret anlaşması yakın müttefikliğimizi yeniden ortaya koyuyor. Sonunda bu anlaşmayı nihayetlendirdik. Harika bir platform oluşturduk" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA İLE NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini de açıkladı. Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuşacağım" dedi.

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi