İsrail Refah'taki Binaların Yüzde 80'ini Yerle Bir Etti

Uydu görüntüleri, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği katliam boyutuna varan saldırıları kapsamında Refah kentinde gerçekleştirdiği büyük yıkımı gözler önüne serdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İbrani Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezince yapılan bir analize dayandırdığı haberinde, Refah kenti ve mülteci kampındaki binaların yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığı kaydedildi.

Haberde, uydu görüntülerinin, kara saldırıları başlamadan önce kentin mahallelerinin çoğunun hâlâ ayakta olduğu Nisan 2024'e kıyasla bölgedeki yıkımın boyutunu ortaya koyduğu aktarıldı.

SADECE YÜZDE 20 AYAKTA

Saldırıların genişlemesiyle çoğu kuzey kesiminde olmak üzere Refah kentindeki yapıların sadece yüzde 20'sinin ayakta kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs 2024'te Refah'a kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA