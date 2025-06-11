Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor!

Dünya tarihiyle ilgili gizemli bir perde daha aralanıyor. Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yeryüzünde var olmuş dev bir kıtanın izini sürmeyi başardı. “Büyük Adria” olarak adlandırılan bu eski kara parçası, şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en eski kayıp kıtalardan biri olarak kabul ediliyor.

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Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor!
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Yaklaşık 140 milyon yıl önce, bugünkü Grönland boyutlarında olan Büyük Adria, zamanla tektonik hareketlerle Güney Avrupa'nın altına sürüklendi. Bu çarpışma, günümüzdeki Alpler ve Apeninler gibi görkemli dağların oluşmasına neden oldu. Yani bugün dağlarla kaplı bölgelerde, aslında eski bir kıtanın izleri yatıyor.

Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor! - Resim : 1

JEOLOGLAR ADIM ADIM ÇÖZDÜ

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden bir grup jeolog, sismik verileri kullanarak bu kayıp kıtanın jeolojik tarihini adım adım çözmeyi başardı. Ekip, Büyük Adria'nın Kuzey Afrika'dan koptuktan sonra, milyonlarca yıl süren bir süreçle Avrupa kıtasının altına doğru adeta "battığını" ortaya koydu.

Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor! - Resim : 2

'HER ŞEY KIRILMIŞ, BÜKÜLMÜŞ, KATLANMIŞ'

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Duve van Ginsbergen, Akdeniz havzasının karmaşık jeolojik yapısını şöyle özetliyor:

Bu bölgede her şey kırılmış, bükülmüş ve katlanmış durumda. Bu yüzden tektonik sınırları izlemek son derece zordu.

Ancak sabırlı ve detaylı çalışmalar, yüzeyin yaklaşık 1.500 kilometre altında kalan bu kıtanın kalıntılarını tespit etmeyi mümkün kıldı. Sismik dalgalar, görünmeyen bu devasa yapıların izlerini ortaya çıkarmada kritik rol oynadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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