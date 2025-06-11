Kırmızı Altında Hasat Başladı: Kilosu 25 Liradan Tezgahlarda Yerini Aldı

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Hasadı yapılan domatesler sadece Karadeniz değil; İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu’ya da gönderiliyor. Uzmanlar, Amasya'nın bu üretim kapasitesiyle Türkiye'nin domates tedarik zincirinde stratejik bir rol oynadığına dikkat çekiyor.