Kırmızı Altında Hasat Başladı: Kilosu 25 Liradan Tezgahlarda Yerini Aldı
Karadeniz’in verimli toprakları Amasya’da, domates hasadı başladı. “Küçük Antalya” olarak anılan kentte seraların kapısı lezzetli domateslerle yeniden açıldı. Üreticiler, bu sezonun ilk kırmızı domateslerini serada kilogramı 25 TL’den satışa sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Seracılıkta hızlı gelişim gösteren Amasya, bu yaz boyunca domates üretimiyle adından söz ettirecek. Özellikle Büyük Kızılca köyü başta olmak üzere toplamda 12 bin 500 dekarlık alanda üretim yapan çiftçiler, 101 bin ton domates rekoltesine ulaşmayı hedefliyor.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Haziran ortasında Akdeniz’de turfanda domates sezonu sona ererken Türkiye’de yaklaşık 45 günlük bir boşluk oluşuyor. Bu dönemde ülkenin domates ihtiyacının büyük kısmı Amasya’dan karşılanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR
Hasadı yapılan domatesler sadece Karadeniz değil; İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu’ya da gönderiliyor. Uzmanlar, Amasya'nın bu üretim kapasitesiyle Türkiye'nin domates tedarik zincirinde stratejik bir rol oynadığına dikkat çekiyor.
ÜRETİCİ BEREKETLİ SEZON BEKLİYOR
Büyük Kızılca köyünde üretim yapan çiftçi Hasan Kara, seradaki ilk domateslerini 25 TL'den satmaya başladı. Kara, “İklimimiz çok uygun, toprağımız bereketli. Sezonun güzel geçeceğini umuyoruz” dedi.
Sıcak iklimi ve yüksek verim kapasitesi nedeniyle “Küçük Antalya” lakabını alan Amasya, kaliteli domates üretimindeki iddiasını bu yıl da sürdürüyor.