Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı

Poşet çaylar, pratik kullanımı sayesinde günümüzde birçok kişinin ilk tercihi haline geldi. Özellikle kalabalık sofralarda ya da yoğun iş temposunda, bir poşet çayın birkaç kez kullanılmaya çalışıldığı da sıkça görülüyor. Peki, bu alışkanlık ne kadar doğru? Beslenme uzmanları, bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

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Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı
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Birçok kişi, bir poşet çayı birden fazla kez demleyerek tasarruf ettiğini düşünüyor. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımın çayın besin değerlerini ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Poşet çayların içinde bulunan çay yaprakları, ince şekilde öğütüldüğü için ilk demlemede besin değerlerinin büyük çoğunluğunu suya bırakıyor. Bu da ikinci demlemede elde edilen çayın, sağlık açısından çok daha düşük fayda sunmasına neden oluyor.

Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı - Resim : 1

ÜÇÜNCÜ KEZ DEMLENEN ÇAYDA BESİN DEĞERİ SIFIRA İNİYOR

Tutumluluk sınırlarını zorlayarak aynı poşetle üçüncü bir demleme yapılması ise tamamen faydasız hale geliyor. Uzmanlara göre, bu noktada sadece renksiz ve tatsız bir sıvı tüketilmiş oluyor. Ayrıca, zamanla çayın yüzeyinde oluşabilecek bazı maddeler insan sağlığını da tehdit edebiliyor.

YEŞİL ÇAYA EKSTRA DİKKAT

Yeşil çay sevenlere özel bir uyarı da var. Uzmanlar, yeşil çayların poşet formunda alınmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü gerçek ve kaliteli yeşil çay yaprakları genellikle dökme olarak satılıyor. Poşetlerde ise çoğu zaman üretim sürecinde ortaya çıkan artık yapraklar kullanılıyor. Bu da sağladığı faydayı düşürüyor.

Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı - Resim : 2

İKİNCİ DEMLEMEDE BAKTERİ RİSKİ ARTABİLİR

İlk demlikten sonra uzun süre beklemiş bir poşet çayı yeniden kullanmak ise bambaşka bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Zamanla çayın yüzeyinde oksitlenmiş polifenollerden oluşan ince bir tabaka oluşabiliyor. Bu tabaka ise küf ve bakterilerin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratıyor. Bu da özellikle hassas bünyelerde mide rahatsızlıklarına veya gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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