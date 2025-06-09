Klima, Kombi, Beyaz Eşyası Bozulduğunda Bu Detayı Kaçıran Yandı! Bakanlık Harekete Geçti

TEK GÜVENİLİR ADRES SERBİS

Ticaret Bakanlığı, bu aldatıcı girişimlere karşı güvenli bir çözüm olarak SERBİS'i uygulamaya koydu. Bu sistem sayesinde her markanın gerçek ve onaylı yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün.

Bakanlık şu uyarıyı yaptı:

SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. ⁠⁠İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve ⁠⁠Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler.