Klima, Kombi, Beyaz Eşyası Bozulduğunda Bu Detayı Kaçıran Yandı! Bakanlık Harekete Geçti
Yaz aylarının gelişiyle birlikte klimalar ve diğer elektronik cihazlar için servis talepleri hızla artarken, internet üzerinden yapılan aramalar tüketicileri büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Ticaret Bakanlığı, sahte servis girişimlerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. İnternette gördüğünüz her "yetkili servis" ifadesine inanmayın.
Kaynak: Haber Merkezi
Klima, kombi ve beyaz eşya gibi ürünlerin montaj ve tamirat hizmetlerinde, internet kullanıcıları çoğu zaman ilk çıkan bağlantıya güvenerek iletişime geçiyor. Ancak bakanlık, bu durumun çok sayıda dolandırıcılık vakasına kapı araladığını vurguluyor. Çünkü bazı kişi veya firmalar, sponsorlu reklamlarla arama sonuçlarında en üst sıralarda yer alıyor ve resmi olmayan yollardan kendilerini “yetkili servis” olarak tanıtıyor.
SAHTE SERVİSLERİN TUZAĞI İFŞA OLDU
Bakanlığın açıklamasına göre, bu tür servisler tarafından yapılan müdahalelerde:
Orijinal olmayan parçalar kullanılabiliyor,
Ürün garanti dışı kalabiliyor,
Hatalı onarımlar cihazınıza zarar verebiliyor,
Yüksek ve haksız ücretler talep edilebiliyor,
Hatta uzaktan erişimle kişisel verileriniz bile tehlikeye atılabiliyor.
Bu risklere karşı tüketicilerin son derece dikkatli olması gerekiyor.
TEK GÜVENİLİR ADRES SERBİS
Ticaret Bakanlığı, bu aldatıcı girişimlere karşı güvenli bir çözüm olarak SERBİS'i uygulamaya koydu. Bu sistem sayesinde her markanın gerçek ve onaylı yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün.
Bakanlık şu uyarıyı yaptı:
SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler.