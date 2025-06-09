Türkiye'de de Bekleniyor: İşte Yeni Trafik Levhası ve Anlamı
İklim krizine karşı atılan adımlar sadece enerji ve sanayiyle sınırlı kalmıyor, artık trafiğe de yansıyor. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler, çevreci ulaşım politikaları çerçevesinde trafik düzenlemelerinde önemli değişikliklere gidiyor. İlk adımı atan ise İspanya oldu. Diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin de bu uygulamayı yakın zamanda benimsemesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya’da başlatılan yeni trafik düzenlemesi kapsamında “R-120” adı verilen özel trafik levhaları otoyol ve şehir girişlerinde yerini almaya başladı. Bu tabelalar, düşük emisyonlu bölgeleri işaret ediyor ve çevreye daha fazla zarar veren araçların bu alanlara girişine kısıtlama getiriyor.
Yeni levhalar ilk etapta sürücülerde kafa karışıklığına yol açsa da, uygulamanın kısa sürede tüm Avrupa’ya ve Türkiye’ye yayılması bekleniyor. Kurallara uymayanlara ise ciddi para cezaları yolda.
BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT
Yeni düzenlemeyle birlikte şehir merkezlerinde ve belirli bölgelerde benzinli ve dizel yakıtlı araçların hareket alanı sınırlandırılıyor. Söz konusu alanlara sadece çevre dostu araçlar ya da özel etiket taşıyan araçlar girebilecek.
İspanya hükümeti yaptığı açıklamada, “Düşük emisyon bölgesine gerekli çevre etiketi olmadan giriş yapan sürücüler ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu adım, temiz enerji politikalarının ve iklim değişikliğiyle mücadele planlarının bir parçasıdır,” ifadelerine yer verdi.
ARAÇ CAMINA ETİKET ŞARTI
Yeni uygulamaya göre, çevre normlarına uygun araçların ön camlarında çevreci etiketlerin yer alması zorunlu hale getirildi. Bu etiketler, denetim ekiplerinin araçların çevreye ne kadar zarar verdiğini kolayca tespit etmesini sağlayacak.
TÜRKİYE'DE DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Uzmanlar, İspanya’da başlatılan bu uygulamanın örnek teşkil ettiğini ve yakın zamanda Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerle birlikte Türkiye'de de devreye alınabileceğini belirtiyor. Paris Anlaşması’nın gereklerini yerine getirmek isteyen ülkelerin, ulaşım kaynaklı karbon salımını azaltmak için bu tür adımları kaçınılmaz olarak hayata geçireceği vurgulanıyor.