Türkiye'de de Bekleniyor: İşte Yeni Trafik Levhası ve Anlamı

İspanya’da başlatılan yeni trafik düzenlemesi kapsamında “R-120” adı verilen özel trafik levhaları otoyol ve şehir girişlerinde yerini almaya başladı. Bu tabelalar, düşük emisyonlu bölgeleri işaret ediyor ve çevreye daha fazla zarar veren araçların bu alanlara girişine kısıtlama getiriyor.

Yeni levhalar ilk etapta sürücülerde kafa karışıklığına yol açsa da, uygulamanın kısa sürede tüm Avrupa’ya ve Türkiye’ye yayılması bekleniyor. Kurallara uymayanlara ise ciddi para cezaları yolda.