'İnternetim Neden Yavaşladı' Diyorsanız Modemi Bu Cihazların Yanına Koyduğunuz İçin
Evde internet yavaşlığıyla boğuşuyorsanız, suçluyu yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Kablolama, servis sağlayıcı ya da paketinizden çok daha etkili bir faktör var: modeminizin çevresindeki cihazlar.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev teknolojileri alanında uzmanlaşmış Nerds To Go ekibine göre, özellikle Bluetooth bağlantılı cihazlar, modeminizin sinyal gücünü ciddi şekilde baltalayabiliyor. Bu da video izlerken takılmalar, oyunlarda gecikme ve sayfa yüklemelerinde yavaşlama gibi can sıkıcı sorunlara yol açıyor.
Peki ama neden? Çünkü hem Wi-Fi hem de Bluetooth cihazları, 2.4 GHz bandında çalışıyor. Bu da frekanslar arasında karışıklık yaratarak sinyal kalitesini düşürüyor.
Evinizde Wi-Fi’yi yavaşlatabilecek başlıca cihazlar şunlar:
Bluetooth hoparlörler
Akıllı ev asistanları (Amazon Alexa, Google Home)
Kablosuz kulaklıklar
Kablosuz klavye ve mouse
Oyun kolları ve Bluetooth kumandalar
Bluetooth destekli akıllı televizyonlar
Sık yapılan hata: Birçok kişi modemini Bluetooth hoparlörün ya da kablosuz kulaklık standının hemen yanına koyuyor. Bu da bağlantı kalitesini fark etmeden düşürüyor.
MODEMİ YANLIŞ KONUMLANDIRMAK EN YAYGIN HATALARDAN BİRİ
Hızlı internet isteyen pek çok kullanıcı, çözümü daha yüksek paket satın almakta ya da servis sağlayıcısını değiştirmekte arıyor. Ancak uzmanlara göre ilk yapılması gereken şey, modem konumunu gözden geçirmek.
Basit bir yer değişikliğiyle sinyal gücünde gözle görülür artış sağlamak mümkün.
SÜRPRİZ BİR TEHDİT DAHA: MİKRODALGA FIRIN
Modemin düşmanı sadece Bluetooth cihazlar değil. Mikrodalga fırınlar da Wi-Fi sinyalini zayıflatıyor! Çünkü onlar da aynı frekans aralığında çalışıyor. Eğer modeminiz mutfakta duruyorsa ya da mikrodalga fırının hemen yakınındaysa, internet hızınız ciddi oranda düşebilir.
Wİ-Fİ PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN NELER YAPMALISINIZ?
İnternetteki donma ve gecikmeleri azaltmak için şu önerilere kulak verin:
Modemi evin merkezi, yüksek ve açık bir noktasına yerleştirin.
Bluetooth cihazlardan ve mikrodalgadan en az 2-3 metre uzakta konumlandırın.
Kalın beton duvarlar veya büyük metal eşyaların yakınından uzak tutun.
2.4 GHz yerine 5 GHz bandını destekleyen modem kullanın.
İNTERNET NEDEN YAVAŞLADI DİYORSANIZ İLK ŞÜPHENİZ KONUMU OLSUN
Evde ansızın başlayan internet yavaşlamaları, çoğu zaman görünmez etkenlerden kaynaklanır. Bu küçük ama kritik detayları atlayan birçok kullanıcı, çözümü dış etkenlerde arıyor. Oysa ki modeminizin yanındaki bir hoparlör ya da mikrodalga fırın, bağlantı hızınızı %50'ye kadar düşürebilir.