'İnternetim Neden Yavaşladı' Diyorsanız Modemi Bu Cihazların Yanına Koyduğunuz İçin

Ev teknolojileri alanında uzmanlaşmış Nerds To Go ekibine göre, özellikle Bluetooth bağlantılı cihazlar, modeminizin sinyal gücünü ciddi şekilde baltalayabiliyor. Bu da video izlerken takılmalar, oyunlarda gecikme ve sayfa yüklemelerinde yavaşlama gibi can sıkıcı sorunlara yol açıyor.

Peki ama neden? Çünkü hem Wi-Fi hem de Bluetooth cihazları, 2.4 GHz bandında çalışıyor. Bu da frekanslar arasında karışıklık yaratarak sinyal kalitesini düşürüyor.