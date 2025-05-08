THY, İspanya’da Sevilla’yı Uçuş Ağına Ekliyor

Türk Hava Yolları (THY) 17 Eylül’de İspanya’nın Sevilla kentine uçuş başlatacağını duyurdu.

THY, İspanya’da Sevilla’yı Uçuş Ağına Ekliyor

İspanya’da Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga ve Bilbao’ya uçuş gerçekleştiren THY, Sevilla’yı da uçuş ağına ekledi. İspanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu kente ilk uçuş 17 Eylül’de yapılacak. THY, İstanbul Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na haftada 7 gün düzenlenecek karşılıklı seferler düzenleyecek.

Yolcular, mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan biletleri, gidiş/dönüş 179 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Uçuşlarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak, İspanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sevilla hattımızın açılışı, turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getirecektir. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Kıtaları dünyaya bağlayan misyonumuzla dünyaya açılan kapıları çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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