Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün

Evlerimizde sıkça kullandığımız streç film, yıllardır yiyecekleri sarmanın ve korumanın en pratik yollarından biri olarak görülüyor. Ancak son zamanlarda hem çevresel etkileri hem de sağlık açısından güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğmaya başladı. Peki, streç film gerçekten ne kadar güvenli? Uzmanlar ne diyor? Ve en önemlisi, onun yerine ne kullanabiliriz? İşte detaylar...

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Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün
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Gıda danışmanı Brian Quoc Le'ye göre, streç filmler genellikle düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) maddesinden üretiliyor ve buzdolabı gibi düşük sıcaklıklarda oldukça etkili. Örneğin, buzdolabında 3-4 güne kadar, dondurucuda ise aylarca gıdanın tazeliğini koruyabiliyor. Ancak oda sıcaklığında bu etki sadece 1-2 gün sürüyor. Özellikle peynir, konserve et gibi ürünlerde kısa süreli koruma sağlasa da, uzun vadeli saklama için yeterli olmayabilir.

Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün - Resim : 1

MİKRODALGA KULLANIMI RİSKLİ

Birçok kişi streç filmi mikrodalgada da kullanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Amerikan Osteopatik Derneği, “mikrodalga için güvenli” etiketi olmayan streç filmlerin ısıtıldığında zararlı kimyasallar salabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle plastik ambalajla yiyecek ısıtırken mutlaka ambalajın türünü kontrol etmek ve mümkünse gıda ile doğrudan temasını önlemek gerekiyor.

STREÇ FİLM GERİ DÖNÜŞÜYOR MU?

Çevre açısından da streç film pek masum sayılmaz. Geri dönüşümü zor olduğu için çoğu zaman evsel atıklara karışıyor. Her ne kadar bazı büyük marketlerde streç film ve benzeri plastik ambalajlar için geri dönüşüm kutuları bulunsa da, genel sistem bu tür atıkları geri kazanmakta yeterince etkili değil.

Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün - Resim : 2

DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER NELER?

Uzmanlar, streç film yerine kullanılabilecek hem güvenli hem de çevre dostu alternatifler öneriyor:

Gıda sınıfı silikon kapaklar: Esnek, dayanıklı ve tekrar tekrar kullanılabilir. Üstelik geniş bir sıcaklık aralığına dayanabiliyorlar.

Yeniden kullanılabilir saklama poşetleri: Streç film ya da tek kullanımlık poşetler yerine, uzun ömürlü ve sızdırmaz bu ürünler çok daha güvenli.

Balmumu sargılar: Doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir bu ürünler, sebze, meyve ve sandviçleri sarmak için uygun. Ancak çiğ et veya sıcak yemekler için uygun değiller.

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Kaynak: Haber Merkezi

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