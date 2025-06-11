Yatırımcı Borsadan Elini Eteğini Çekti! Yeni Gözdesi O Yatırım Aracı Oldu
Borsa İstanbul’daki dalgalanmalar yatırımcıları ürkütmeye devam ediyor. Son veriler, özellikle portföyü 1 milyon TL üzeri olan yatırımcıların borsadan çekildiğini ortaya koydu. Sadece Mayıs ayında bu gruptaki yatırımcıların hisse portföyü toplamda 11.8 milyar TL azaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcıların bir kısmı rotayı yatırım fonlarına çevirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fon yatırımcısı sayısı bir ayda 21 binden fazla artarken, fon portföy değerinde de 382 milyar TL’lik büyük bir yükseliş kaydedildi. En büyük artış ise 10 milyon TL üzeri portföyü bulunan varlıklı yatırımcılarda yaşandı.
KÜÇÜK YATIRIMCILAR DA BORSADAN UZAKLAŞTI
Özellikle 100-250 bin TL arası ve 0-50 bin TL portföyü olan küçük yatırımcılar da borsadan uzaklaşan gruplar arasında. Buna karşın fonlara olan ilgi tüm portföy gruplarında artış gösterdi.
Borsadaki moral bozukluğunda; sıkı para politikaları, yüksek faiz ortamı ve enflasyon muhasebesi gibi faktörlerin etkisi büyük. Ayrıca yabancı yatırımcı çıkışı ve politik riskler de borsaya olan güveni zayıflatıyor.
YATIRIMCININ YENİ ADRESİ FON OLDU
Borsa yerine fon tercih eden yatırımcılar, daha istikrarlı getiri arayışı içinde. Özellikle sabit getirili fonlar ve çeşitlendirilmiş portföyler son dönemde gözde.