Yatırımcı Borsadan Elini Eteğini Çekti! Yeni Gözdesi O Yatırım Aracı Oldu

Yatırımcıların bir kısmı rotayı yatırım fonlarına çevirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fon yatırımcısı sayısı bir ayda 21 binden fazla artarken, fon portföy değerinde de 382 milyar TL’lik büyük bir yükseliş kaydedildi. En büyük artış ise 10 milyon TL üzeri portföyü bulunan varlıklı yatırımcılarda yaşandı.