Altının Zirvedeki Yeri Son Buldu! Aylar Sonra Bir İlk Yaşandı: Yerini Ona Bıraktı

ALTIN, YATIRIMCILARIN FAVORİSİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Külçe altın, mayıs ayında üç aylık ve altı aylık dönemlerde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Üç aylık bazda TÜFE ile düzeltilmiş getirisi yüzde 13, Yİ-ÜFE ile düzeltilmiş getirisi ise yüzde 12.83 olarak kayıtlara geçti. Altı aylık değerlendirmede ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16.85 ve yüzde 19.84 olarak gerçekleşti.