Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler

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Ter aslında kendi başına kokusuzdur. Kötü kokunun kaynağı ise cilt yüzeyinde yaşayan bakterilerdir. Terleme ile birlikte nemli bir ortam oluşur ve bakteriler bu ortamda çoğalırken terin bileşenlerini parçalayarak keskin bir koku oluşturur. Peki bu koku neden bazı insanlarda daha yoğundur?

Genetik yapı: Her bireyin cilt florası farklıdır.

Yetersiz hijyen: Terli bölgenin temizlenmemesi bakterileri besler.

Yeme alışkanlıkları: Sarımsak, baharat, kırmızı et ve alkol kokuyu yoğunlaştırabilir.

Hormon dengesizlikleri: Ergenlik, hamilelik, menopoz gibi dönemlerde artar.

Stres: Yoğun stres, ter bezlerini doğrudan uyarır.

EVDE KOLTUK ALTI TERLEMESİNİ ENGELLEYECEK YÖNTEMLER

Aşırı terlemenin çözümü için önce doğru ürün ve alışkanlıkları seçmek gerekir.

TER ÖNLEYİCİ Mİ DEODORANT MI?

Birçok kişi bu iki ürünü aynı sanıyor ama aralarında büyük fark var:

Deodorantlar sadece kötü kokuyu maskelemeye yardımcı olur. Terlemeyi durdurmaz.

Ter önleyiciler (antiperspirant), genellikle alüminyum tuzu içerir ve ter bezlerinin kanallarını geçici olarak tıkayarak terlemeyi azaltır.

İpucu: En iyi sonuç için ter önleyicinizi gece, temiz ve kuru cilde uygulayın. Gece ter bezleri daha az aktiftir ve ürünün etkisi artar.

NEFES ALAN KUMAŞ SEÇİMİ ŞART

Terlemeyle mücadelede kıyafet seçimi göz ardı edilmemeli. Sentetik kumaşlar nefes almaz ve teri hapseder. Bu da hem terleme hem de kötü koku için zemin hazırlar.

Tercih Edilmesi Gereken Kumaşlar: Pamuk, bambu, keten, merino yünü

Kıyafet Tipi: Bol kesim, hava sirkülasyonuna izin veren modeller

Sürpriz bilgi: Yazın pamuklu uzun kollu, bol gömlekler hem terlemeyi azaltır hem güneşten korur.

TEMİZLİK FERAHLIK GETİRİR

Koltuk altı bölgesindeki bakterileri düzenli olarak uzaklaştırmak, kokunun önüne geçer.

Günde 1-2 kez duş alın, özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sonrası.

Antibakteriyel sabunlar kullanarak bakteri yoğunluğunu azaltın.

Duş sonrası koltuk altınızı iyice kurulamayı unutmayın.

TERLEMEYİ ARTIRAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Beslenme şekliniz doğrudan terleme miktarını ve kokusunu etkiler.

Terlemeyi ve kokuyu artıranlar:

Sarımsak, soğan, köri gibi baharatlar

Kırmızı et, işlenmiş gıdalar

Alkol ve kafein

Faydalı yiyecekler:

Su oranı yüksek sebzeler ve meyveler (salatalık, karpuz, marul)

Bol su tüketimi

Doğal detoks içecekleri

AŞIRI TERLEDİĞİNİZDE NE YAPABİLİRSİNİZ?

Duş alma imkânınız olmadığında ne yapabilirsiniz?

Antiseptik ıslak mendiller: Hem ferahlatır hem bakteri azaltır.

El dezenfektanı: Küçük miktarda koltuk altına sürerek anlık temizlik sağlar.

Uyarı: Alkol bazlı ürünler cildi kurutabilir. Sık kullanımdan kaçının.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

Aşırı terleme, görünürde bir neden olmaksızın artıyorsa veya yaşam kalitenizi düşürüyorsa bir uzmana danışmak şarttır. Endokrinolojik bozukluklar, hormonal değişimler ya da başka tıbbi durumlar terleme artışına neden olabilir.

Endokrinolog: Tiroid ve hormon testleri

Dermatolog: Cilt sağlığı ve ter bezi sorunları

Kaynak: Haber Merkezi