Türk Telekom'dan İnternete Zam! 1 Temmuz'dan İtibaren Bu Fiyatlar Geçerli...
Türk Telekom internet abonelik ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam geliyor. En düşük hızdaki paketler en yüksek artışı görürken, yüksek hızlı tarifelerde zam daha sınırlı kaldı. Mevcut taahhüdü devam eden kullanıcılar ise bu artıştan etkilenmeyecek.
Kaynak: Ekonomim
Türkiye'deki internet kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir fiyat artışı duyuruldu. Türk Telekom'un ADSL, VDSL ve Fiber hizmetlerini kapsayan yeni tarifesiyle birlikte limitsiz internet paketlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yapılacağı açıklandı. Hız seviyesi düşük olan paketlerde zam oranı yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps gibi yüksek hızlı paketlerde bu oran yüzde 10 civarında kaldı.
Yeni fiyat düzenlemesine göre, en düşük hız sunan 12 Mbps paketinin ücreti 755 TL’den 950 TL’ye yükseldi. En yüksek hız seçeneği olan 1000 Mbps tarifesinin yeni fiyatı ise 1.720 TL’den 1.900 TL’ye çıktı.
TAAHHÜTÜ SÜRENLER ETKİLENMEYECEK
Fiyat artışları tüm tarifeleri etkilerken, hâlihazırda taahhütlü kullanıcıların mevcut tarifeleri korunacak. Ancak taahhüdünü yenilemek isteyen aboneler zamlı tarifelerden etkilenecek. Taahhüt süresi dolmadan abonelikten çıkan müşterilere ise zamlı fiyat üzerinden cayma bedeli yansıtılacak.
Sadece internet paketleri değil, çeşitli hizmet ücretlerinde de artış yapıldı. Hat dondurma ücreti 125 TL'den 150 TL'ye, hat kapama ücreti ise 250 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, devir işlemleri için 385 TL, nakil hizmeti içinse 750 TL talep edilecek.
Yalın erişim, ADSL-NDSL geçiş işlemleri ve statik IP ücretlerinde de zamlar uygulandı. Tekli statik IP hizmeti aylık olarak 149 TL’den 175 TL’ye, yıllık ise 1.490 TL’den 1.750 TL’ye yükseldi.