Türk Telekom'dan İnternete Zam! 1 Temmuz'dan İtibaren Bu Fiyatlar Geçerli...

Türkiye'deki internet kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir fiyat artışı duyuruldu. Türk Telekom'un ADSL, VDSL ve Fiber hizmetlerini kapsayan yeni tarifesiyle birlikte limitsiz internet paketlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yapılacağı açıklandı. Hız seviyesi düşük olan paketlerde zam oranı yüzde 27’ye kadar çıkarken, 1000 Mbps gibi yüksek hızlı paketlerde bu oran yüzde 10 civarında kaldı.

Yeni fiyat düzenlemesine göre, en düşük hız sunan 12 Mbps paketinin ücreti 755 TL’den 950 TL’ye yükseldi. En yüksek hız seçeneği olan 1000 Mbps tarifesinin yeni fiyatı ise 1.720 TL’den 1.900 TL’ye çıktı.