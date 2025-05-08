UNRWA'dan 'Gazze' Çıkışı: Böylesi Daha Önce Görülmedi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı açlık felaketine ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle "Gazze Şeridi'nde daha önce görülmemiş bir açlık yaşandığı" ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin bir "umutsuzluk toprağı" haline geldiği ifade edilen açıklamada, İsrail ablukasının kalkması, yardım girişinin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin tekrar başlaması gerektiği belirtildi.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'deki Filistin Hükümeti kaynaklarına göre, bölgede yaygın bir kıtlık yaşanıyor ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Dünya Bankasının verilerine göre, son 20 aydır süren İsrail saldırıları sonucu yoksulluğun ciddi biçimde derinleştiği Gazze’de yaşayan 2,4 milyon Filistinli, neredeyse tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

Kaynak: AA