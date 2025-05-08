Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 760 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 52 bin 760 oldu.

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Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 760 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 106 ölü ve 367 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 651 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 223 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 760'a, yaralıların sayısının da 119 bin 264'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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