İsrail’in Lübnan’daki Saldırıları Devam Ediyor: Nebatiye’de 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail’in Lübnan’ın Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. IDF, Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etti.

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İsrail’in Lübnan’daki Saldırıları Devam Ediyor: Nebatiye’de 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının bilançosunu açıklarken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırılarda Hizbullah’a ait altyapının hedef alındığını savundu.

Nebatiye’deki farklı noktalara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, bölgede gerilimi artırırken, yaralıların tedavisi için sağlık ekipleri seferber oldu. Olayla ilgili uluslararası tepkiler bekleniyor.

İsrail'den Lübnan'a Birçok Hava Saldırısıİsrail'den Lübnan'a Birçok Hava SaldırısıDünya

Kaynak: İHA

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İsrail'den Lübnan'a Birçok Hava Saldırısı İsrail'den Lübnan'a Birçok Hava Saldırısı
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