İsrail'den Lübnan'a Birçok Hava Saldırısı

İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde birçok noktayı vurdu.

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İsrail'den Lübnan'a Birçok Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki yerleşim alanlarına yakın bölgelere birçok saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının sürdüğünü belirtti

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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