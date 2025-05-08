İsrail, Batı Şeria'da 45 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

İsrail, Batı Şeria'da 45 Kişiyi Gözaltına Aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, ortak bir açıklama yayımlayarak İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi. İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamaları yapıldığı anımsatıldı.

SALDIRILARDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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