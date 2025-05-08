Trump, Fed Başkanı Powell'a Hakaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, bir an önce faiz indirimine gitmesini istediği Jerome Powell'a, kendisini dinlemediği için sert sözlerle yüklendi. Faizde değişiklik yapmayan Jerome Powell'a "aptal" diyen Trump, "Bunun haricinde onu çok seviyorum" dedi.

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Trump, Fed Başkanı Powell'a Hakaret Etti

Göreve başladığı andan itibaren radikal değişikliklere imza atan ABD Başkanı Donald Trump, ek gümrük vergi tarifelerini fahiş artırmasıyla Çin ile bir ticaret savaşı başlatırken, ekonomi yönetimiyle ilgili sert çıkışlarını da sürdürüyor. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yorumlarını açıklayan Trump, Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Jerome Powell'ı ağır sözlerle eleştirdi.

'APTAL AMA ONU SEVİYORUM'

Başkan Trump, söz konusu paylaşımında "Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, enflasyon neredeyse yok, tarife parası ABD'ye akıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Fed Başkanı Powell'a Hakaret Etti - Resim : 1

TRUMP İLE FED ARASINDA KRİZ

ABD Başkanı Trump, Fed kararının aksine bir an önce faizlerin düşürülmesini istediğini sık sık tekrarlıyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda olağanüstü bir yükseliş olmaması adına, ellerindeki verilere uygun olarak temkinli bir faiz politikası uygulamaya devam edeceklerini söylüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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