Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor

Yapılan araştırmalara göre, çilekleri pestisitlerden arındırmada en dikkat çeken yöntemlerden biri kırmızı şarapla yıkama uygulaması oldu. İlk bakışta şaşırtıcı görünse de, şarapta bulunan doğal organik asitler ve antioksidan maddeler, pestisit kalıntılarını çözerek meyvenin yüzeyinden ayrılmasını sağlıyor.

5-10 DAKİKA BEKLETİN

Bu yöntemde, bir miktar kırmızı şarap su ile seyreltiliyor ve çilekler bu karışım içinde 5 ila 10 dakika bekletiliyor. Ardından meyveler bol soğuk su ile durulanıyor. Uzmanlar, bu işlemle çileklerin hem zararlı kimyasallardan arındığını hem de doğal aromalarının zarar görmediğini belirtiyor.