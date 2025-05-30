Bugün İtibarıyla 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Kiracılara Gün Doğdu, Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretiyle ilgili yönetmelikte değişikliğe giderek, emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına karşı yeni bir adım attı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, gerekçesiz fiyat yükselişlerine ve manipülatif ilanlara yasak getirildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem ilan sahiplerinin hem de emlak ofislerinin, piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan fiyat artışlarına aracılık etmesi yasak kapsamına alındı.