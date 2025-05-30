Bugün İtibarıyla 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Kiracılara Gün Doğdu, Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı
Ticaret Bakanlığı, ev sahipleri için düğmeye bastı. Bugün itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında gerekçesiz zam yapan ev sahipleri ve bu ilanlara aracılık eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak.
Kaynak: DHA
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretiyle ilgili yönetmelikte değişikliğe giderek, emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına karşı yeni bir adım attı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, gerekçesiz fiyat yükselişlerine ve manipülatif ilanlara yasak getirildi.
HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI YASAKLANDI
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem ilan sahiplerinin hem de emlak ofislerinin, piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan fiyat artışlarına aracılık etmesi yasak kapsamına alındı.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Bakanlık açıklamasında, emlak piyasasında adil, şeffaf ve istikrarlı bir yapının oluşturulmasının öncelik olduğu belirtildi. Bu kapsamda ilan platformlarında yer alan taşınmazlar sıkı şekilde denetlenirken, piyasa dengesini bozacak şekilde hareket eden işletmelere idari yaptırımlar uygulanmaya devam ediliyor.
YÖNETMELİK BUGÜN İTİBARİYLE 81 İLDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ilanlarda gerçeği yansıtmayan ve ekonomik verilerle uyuşmayan fiyat belirlemeleri yasaklandı. Aynı zamanda, emlak ofislerinin bu tür ilanlara aracılık etmesi de artık mümkün olmayacak.
EV SAHİPLERİ DE DENETİM KAPSAMINA ALINDI
Yeni uygulamayla yalnızca emlak ofisleri değil, aynı zamanda ilan veren ev sahipleri de denetim ve yaptırım kapsamına alındı. Böylece fırsatçılığın önüne geçilmesi ve tüketicilerin korunması hedefleniyor. Bakanlık, piyasada istikrarın sağlanması ve tüketicilerin zarar görmemesi adına tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.