3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı
30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların Türk Lirası mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Merkez Bankası’nın politika faizini yukarı çekmesi ve TL’ye dönüşü destekleyen düzenlemeleri, yatırımcıları yeniden döviz ve altın yerine mevduata yönlendirdi. Bu gelişmeler, özellikle 32 günlük kısa vadeli yatırımlarda kayda değer kazançlar sağlamaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşan faiz oranları, 1 ay vadeli mevduat için yüzde 53'e kadar çıkmış durumda. Bu oranlar ışığında 3,5 milyon TL’lik birikimin 32 gün sonunda getireceği kazanç da netleşti. İşte banka banka güncel tablo:
BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
(30 Mayıs 2025 itibarıyla 3.500.000 TL için hesaplanmıştır)
Türkiye Finans
• Kâr Payı: %53
• Vade Sonu Tutar: 3.638.236 TL
• Net Getiri: 138.236 TL
TEB
• Faiz Oranı: %52
• Vade Sonu Tutar: 3.635.627 TL
• Net Getiri: 135.627 TL
Fibabanka
• Faiz Oranı: %52
• Vade Sonu Tutar: 3.635.627 TL
• Net Getiri: 135.627 TL
ING Türkiye
• Faiz Oranı: %51
• Vade Sonu Tutar: 3.633.019 TL
• Net Getiri: 133.019 TL
DenizBank
• Faiz Oranı: %49,5
• Vade Sonu Tutar: 3.629.107 TL
• Net Getiri: 129.107 TL
Yapı Kredi
• Faiz Oranı: %49
• Vade Sonu Tutar: 3.627.803 TL
• Net Getiri: 127.803 TL
Akbank
• Faiz Oranı: %49
• Vade Sonu Tutar: 3.627.803 TL
• Net Getiri: 127.803 TL
Garanti BBVA
• Faiz Oranı: %48,5
• Vade Sonu Tutar: 3.626.499 TL
• Net Getiri: 126.499 TL
İş Bankası
• Faiz Oranı: %39,5
• Vade Sonu Tutar: 3.603.025 TL
• Net Getiri: 103.025 TL
QNB Finansbank
• Faiz Oranı: %38,75
• Vade Sonu Tutar: 3.601.068 TL
• Net Getiri: 101.068 TL
Vakıf Katılım
• Kâr Payı: %34,29
• Vade Sonu Tutar: 3.589.436 TL
• Net Getiri: 89.436 TL
YATIRIMCILARIN GÖZDESİ MEVDUAT OLDU
Görüldüğü gibi faiz oranları özellikle özel bankalarda yüzde 50 bandını aşmış durumda. Katılım bankaları da kâr payı sistemiyle yüksek getiri sunuyor. TL’nin cazibesini artırmak isteyen düzenlemelerin etkisiyle mevduat faizleri, yatırımcılar için yeniden güçlü bir alternatif haline geldi.