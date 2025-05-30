3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı

Son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşan faiz oranları, 1 ay vadeli mevduat için yüzde 53'e kadar çıkmış durumda. Bu oranlar ışığında 3,5 milyon TL’lik birikimin 32 gün sonunda getireceği kazanç da netleşti. İşte banka banka güncel tablo: